Москва, 2 сентября, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Москве учителям школ разрешили проводить без маски учебные занятия. Об этом 2 сентября заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева во время посещения одной из школ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный урок

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»Мы договорились с департаментом образования: когда я вошла в класс, я могу маску снять», — цитирует её слова «Интерфакс».

Андреева отметила, что после окончания занятия при выходе из учебного класса педагогу нужно надеть маску.

Ранее в департаменте образования и науки Москве в ответе на запрос ИА REGNUM рассказали, что школы столицы обеспечат масками и перчатками, но их использование будет носить рекомендательный характер.