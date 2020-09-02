Екатеринбург, 2 сентября, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В Свердловской области за 1 сентября от COVID-19 умерли шестеро пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сведений о поле скончавшихся официально не представлено. Также нет данных об их возрасте. Общее число случаев — 460.

С начала пандемии в регионе было выявлено 25 547 заразившихся коронавирусом. Выздоровели и выписаны уже 20 072.