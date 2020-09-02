Москва, 2 сентября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 4952 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. Об этом 2 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 005 000.

Также сообщается, что за это же время в России зафиксировали 115 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 17 414.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 821 169 человек вылечились от нового заболевания, 5464 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принятие решения об открытии российских школ в обычном формате связано с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами.