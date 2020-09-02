За сутки 115 жителей России умерли от коронавирусной инфекции
Москва, 2 сентября, 2020, 10:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ от коронавирусной инфекции скончались 115 человек. Об этом 2 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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"Зафиксировано 115 летальных исходов», — говорится в информации.
Всего с начала распространения коронавируса врачи зафиксировали 17 414 летальных исходов.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в РФ выявили 4952 носителя коронавируса.