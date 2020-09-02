Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга приняли решение о новом смягчении ограничительных мер в связи с коронавирусом. Речь идет об открытии театров, кинотеатров, фуд-кортов, магазинов-островов в торговых центрах, о снятии запретов на проведение массовых мероприятий. Соответствующий документ 2 сентября подписал губернатор Александр Беглов.

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Ранее, напомним, остающиеся в городе запреты были продлены по 20 сентября, что вызвало волну протестов среди представителей бизнеса. В связи с этим Смольный запросил позицию Роспотребнадзора для смещения этого срока влево.

В результате, как сообщили в правительстве Санкт-Петербурга, с 12 сентября возобновляется работа театров, кинотеатров, концертных залов при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

С этого же дня будут открыты фуд-корты и фуд-плейсы, возобновится розничная торговля и оказание услуг в помещениях общего пользования торговых центров — то есть работа так называемых «островков».

Кроме того, в Петербурге отменяется запрет на проведение в помещениях спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для совершеннолетних граждан. Снимается запрет на бронирование, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха. Отменяется предварительная запись посетителей плавательных бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов.

Уже с 7 сентября жители города смогут получать социальные услуги в очной форме, однако организации социального обслуживания необходимо будет посещать по предварительной записи, с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением дистанции.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии — 37 041 случай заражения. От COVID-19 скончался 2461 человек. Выздоровел 25 981 человек.