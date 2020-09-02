Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 10:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки констатировали еще 21 летальный случай от коронавирусной инфекции. Аналогичные показатели суточной смертности наблюдались в начале и в середине августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщили в федеральном оперштабе 2 сентября, Петербург вновь показал самую большую суточную смертность среди всех регионов РФ, дав более 18% от общего числа смертей в России за сутки (115 случаев). На втором месте — Москва, с 12 случаями за сутки.

Нарастающим итогом в Петербурге умер от COVID-19 за всё время 2461 человек. Это только те, у кого коронавирусная инфекция официально признана основной причиной смерти.

По числу смертей от «ковида» Петербург обгоняет Московскую область, где общее количество заражений больше, чем в Северной столице. Летальность COVID-19 в Петербурге — 6,64%, самая высока в РФ.