Москва, 2 сентября, 2020, 10:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ выявили 4952 носителя коронавируса, сообщает 2 сентября оперативный штаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи были зафиксированы в 84 регионах. Наибольшее их количество выявлено в Москве — 625. Далее следуют Петербург — 189, Подмосковье — 158, Нижегородская область — 147, Ростовская область — 145. В группе лидеров оказались Ставрополье, Свердловская и Саратовская области.

Всего в России с начала распространения коронавируса выявили 1 млн 5 тыс. случаев заражения.