Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщили утром 2 сентября в федеральном оперативном штабе. Сегодняшний суточный показатель на четыре случая больше, чем был днем ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нарастающим итогом в городе подтвержден 37 041 случай коронавирусной инфекции за всё время пандемии. Это третий по количеству заразившихся результат среди регионов РФ.

За сутки по выздоровлению в Петербурге выписаны 106 человек из числа ранее заболевших COVID-19, общее число переболевших составляет 25 981 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19 467 человек. Под медицинским наблюдением находится 682 человека, из них четверо в обсерваторе, 678 — контактные лица.