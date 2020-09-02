Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 10:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрирован новый, 80-й летальный случай среди пациентов, ранее заболевших COVID-19. Об этом 2 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе было выявлено 35 новых случаев заражения, при этом 25 человек, которые заболели ранее, выписаны по выздоровлению.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 6877 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 5028 полностью выздоровели, 80 умерли.

Добавим, сутками ранее в Ленобласти был выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом. Наибольшее число зараженных было зарегистрировано во Всеволожском районе, в городах Кудрово (6) и Всеволожск (2). Помимо этого, по два новых зараженных выявлено в городах Бокситогорск, Гатчина, Кириши и населенных пунктах Ретюнь Лужского района и Новоселье Ломоносовского района.