Найроби, 2 сентября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Общее число случаев заражения коронавирусом в Кении выросло до 34 315 после того, как ещё у 114 человек подтвердилось заражение вирусом в последние 24 часа. Об этом сообщает кенийская газета Daily Nation.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В министерстве здравоохранения Кении признали, что недостаточное отслеживание контактов является самой большой ошибкой в тестировании.

Генеральный административный секретарь здравоохранения Рашид Аман, подтвердивший, что за последние 24 часа было обследовано всего 1682 человека, заявил, что отслеживание контактов является сложной задачей, особенно в таких горячих точках распространения вируса, как Найроби.

«Чем больше положительных случаев мы имеем, тем больше количество контактов, которые нужно отслеживать, и это создает для нас проблемы. Когда отслеживание контактов стало обязанностью округов, это стало ещё большей проблемой», — сказал он.

Он добавил, что, несмотря на все затруднения в тестировании и отслеживании контактов, кривая заражений в стране медленно выравнивается.

Оценки Всемирной организации здравоохранения указывают на существенные ограничения в возможностях реагирования на пандемию в Африке. В странах континента отмечается нехватка инфраструктурных возможностей, таких как койки для оказания неотложной помощи, аппараты искусственной вентиляции легких и лаборатории, а также людских ресурсов в сфере здравоохранения. Поэтому в кенийском контексте в стратегии реагирования на пандемию делается упор на профилактику.

В понедельник, 31 августа, кенийское отделение ВОЗ предостерегло жителей страны от интерпретации того, что снижение сообщаемых показателей представляет собой «истинное снижение темпов распространения болезни».