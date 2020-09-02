Москва, 2 сентября, 2020, 09:54 — ИА Регнум. Возврата к дистанционному обучению в школах удастся избежать, если соблюдать санитарные правила. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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"Если соблюдать санитарные правила, то минимизируется риск заражения. Важно не допустить риск возврата к дистанционному обучению. Многое зависит от того, насколько школьники соблюдают эти правила. Должен быть режим для их соблюдения. В этом ничего страшного нет», — сказал Кравцов.

По его словам, именно в этом случае школьники смогут сохранить своё здоровье и обезопасить как себя, так и своих учителей.