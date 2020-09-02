Московские врачи вылечили от COVID-19 ещё 1359 пациентов
Москва, 2 сентября, 2020, 09:07 — ИА Регнум. В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 1359 человек. Об этом 2 сентября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
George Hodan George Hodan
Врач
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1359 пациентов», — сказала она.
Всего с начала распространения коронавируса в столице выздоровели 216 742 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 1 сентября.