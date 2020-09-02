Москва, 2 сентября, 2020, 09:07 — ИА Регнум. В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 1359 человек. Об этом 2 сентября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

George Hodan George Hodan Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1359 пациентов», — сказала она.

Всего с начала распространения коронавируса в столице выздоровели 216 742 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 1 сентября.