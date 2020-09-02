Москва, 2 сентября, 2020, 05:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать», отвечая на вопрос школьника с Камчатского края Артура Рощина, рассказал, как достичь феноменального жизненного успеха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать»

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Во время прямого онлайн-включения одиннадцатиклассник Николаевской школы Камчатского края Артур Рощин рассказал о проекте по созданию туристического маршрута для российских и иностранных граждан по достопримечательностям Николаевского поселения. Ребята к 75-летней годовщине Победы реконструировали обелиск, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам.

Школьник с Камчатки обратился к главе государства с вопросом, нужны ли сейчас, в мирное время, стране такие учёные, как Курчатов и Басов, и смогут ли современные школьники такими стать.

Kremlin.ru Рощин Артур. На открытом уроке «Помнить – значит знать»

«Станете вы такими или нет — это зависит от вас. Наша задача — создать условия, для того чтобы вы могли достичь таких вершин, как названные мной и вами сейчас академики Курчатов, Басов и так далее», — ответил президент.

Глава государства подчеркнул, что перед страной стоит много задач по разным направлениям и ни одно из них нельзя упускать, иначе «мы рискуем оказаться где-то на обочине развития мировой цивилизации». И для решения таких задач России нужны современные, образованные люди.

«Важно только, чтобы такие люди, как вы — молодые люди, одарённые люди, — нашли себя, выбрали то, чему вы готовы посвятить всю свою жизнь. И если это произойдёт, если будет сделан такой удачный выбор, то почти наверняка вас ждёт феноменальный жизненный успех. Потому что, если человек увлечён тем делом, которому посвятил свою жизнь, он обязательно добьётся выдающихся результатов, чего я и вам желаю», — подчеркнул Владимир Путин.

Открытый онлайн-урок состоялся в День знаний 1 сентября и был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Памяти и славы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не является страной, живущей только за счёт доходов от нефти и газа. Россия — это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями. Об этом заявил 1 сентября президент РФ Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать».