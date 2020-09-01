Бразилиа, 2 сентября, 2020, 01:34 — ИА Регнум. Количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось до 3 950 931, включая новые — 42 659, сообщается на сайте минздрава страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом 3 159 096 пациентам уже удалось выздороветь. За сутки в стране от осложнений при заболевании COVID-19 умерли 1215 человек. С начала пандемии в Бразилии по этой причине скончались 122 596 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа бразильский президент Жаир Болсонару дал обещание жителям Бразилии не заставлять их вакцинироваться от коронавируса.