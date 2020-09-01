Токио, 2 сентября, 2020, 00:33 — ИА Регнум. В Японии за прошедшие сутки выявили 633 новых случая заражения коронавирусом, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения новой инфекцией на японской территории достигло 69 777, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 1327 человек.

Отмечается, что за август в стране выявили рекордное число случаев заражения за месяц с начала пандемии. Большая часть подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 приходится на столичный регион Токио.

При этом японский министр Ясутоси Нисимура отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии стабилизируется. Тем не менее выводы относительно дальнейшего распространения инфекции он сделать пока отказался.