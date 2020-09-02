Скопье, 2 сентября, 2020, 23:31 — ИА Регнум. Преодоление двух кризисов, вызванных пандемией COVID-19 — кризиса в сфере общественного здравоохранения и социально-экономического — требует существенного увеличения государственных расходов. Пришедшее к власти 1 сентября правительство Зорана Заева намерено обеспечить поддержку населения через ряд программ помощи. Средства на их реализацию будут получены у международных кредиторов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Северной Македонии

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni со ссылкой на экономиста из университета Св. Кирилла и Мемодия в Скопье Борче Треневски, с начала пандемии государственный долг страны увеличился на 50%. За 2020 год страна уже набрала 1,5 миллиарда евро кредитов у МВФ (Международный валютный фонд) и ЕС. К настоящему моменту из этой суммы израсходовано 550 миллионов евро. Однако новое правительство готовит новый пакет мер по поддержке населения.

По словам Треневски, заимствования позволят предотвратить панику среди населения и обеспечить необходимую социальную поддержку уязвимых категорий населения до конца года.