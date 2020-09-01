Нижний Новгород, 1 сентября, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Нижегородские рабочие во время земляных работ нашли два предмета, похожих на бомбы. Эксперты установили, что боеприпасы были выпущены во времена Великой Отечественной войны, — сообщает Управление Росгвардии по Нижегородской области.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области Боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Саперы Росгвардии сразу выехали на место происшествия. Они осмотрели найденные предметы и заключили, что это авиационные осколочные бомбы времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были уничтожены на специальной площадке с использованием накладного заряда.

В Нижегородской области это не первая находка военных лет. Местные грибники в 2020 году нашли в лесу возле рабочего поселка Фролищи мину. Похожий предмет обнаружили и при строительных работах в парке «Швейцария».