Браззавиль, 1 сентября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. На Африканском континенте по состоянию на 1 сентября выявлено 1 250 340 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное бюро Всемирной организации здравоохранения в Африке.

(сс) Studyinrwanda Ребенок в маске из листьев. Руанда

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Согласно данным ВОЗ, за весь период с начала пандемии в регионе скончались уже 29 911 пациентов с COVID-19, более 984 тысяч человек излечились.

Лидерами среди стран континента по распространению инфекции на сегодняшний день являются ЮАР, Нигерия, Эфиопия, Алжир, Гана, Кения, Камерун, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар.