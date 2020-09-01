Санкт-Петербург, 1 сентября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. С начала 2020 года в Ленинградской области введены в эксплуатацию и поставлены на государственный кадастровый учет три школы и четыре детских сада. Еще несколько образовательных учреждений планируется ввести до конца текущего года. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в Управлении Росреестра по Ленинградской области.

Lenobl.ru Новая школа в поселке Бугры Ленинградской области

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В Ленинградской области введены и полностью оформлены в кадастре: школа на 550 мест в поселке Новоселье Аннинского городского поселения Ломоносовского района; школа на 1175 мест на Графской улице в городе Мурино; школа на 950 мест на аллее Ньютона в поселке Бугры.

Напомним, две последние указанные школы сегодня торжественно открывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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По данным Управления Росреестра, до конца года планируется ввод школы на 220 мест в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района, ввод школы на 600 мест в городе Шлиссельбург, ввод школы на 550 мест в пос. Новогорелово Ломоносовского района, а также ввод пристройки спортивного зала к Фёдоровской средней школе в деревне Фёдоровское Тосненского района.

Кроме того, в 2020 году Управление Росреестра по Ленинградской области поставило на государственный кадастровый учет четыре детских сада во Всеволожском районе, два из них в городе Мурино на 180 и 100 мест, один в городе Кудрово на 150 мест и детский сад в деревне Мистолово на 95 мест.

Как заявляют власти Ленобласти, по итогам года будет сдано девять школ, ещё 17 школ откроются по программе реновации.