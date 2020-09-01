Женева, Швейцария, 1 сентября, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщили 1 сентября в пресс-службе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

ИА REGNUM СИЗО 1 МВД, Володарка. Белоруссия

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В том числе, как отмечается, в распоряжении ООН есть данные о «насилии в отношении женщин и несовершеннолетних, включая сексуальное насилие».

Сообщается также, что местонахождение и состояние здоровья по меньшей мере шести человек, задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии, до сегодняшнего дня остаётся неизвестно их родственникам.

Авторы заявления призывают власти Белоруссии прекратить нарушения прав человека и «положить конец атмосфере безнаказанности», а также «привлечь к ответственности всех виновных и обеспечить компенсации пострадавшим и их семьям».

Заявление подписано 13 экспертами, в числе которых — спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер, спецдокладчик по вопросам прав человека в Белоруссии Анаис Марина, спецдокладчики по вопросам защиты прав на свободу мнений и свободу собраний Ирэне Кхан и Клеман Ньялетсосси Вуль, представители рабочих групп ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям и произвольным задержаниям.