От «А» до «З»: в Брянске в новую школу набрали восемь первых классов
Брянск, 1 сентября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Восемь первых классов открыли в новой школе №71 в Брянске. Образовательное учреждение начало работу 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.
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Школа расположилась на площади три гектара и рассчитана на 1225 детей. Оформлены и приступили к занятиям 1 сентября 1166 учеников. В новой школе, которой присвоили имя «Перспектива», набрали восемь первых классов от «А» до «З», исключив букву «Ё». На торжественной линейке для первоклашек и выпускников побывали губернатор Александр Богомаз, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, депутаты Государственной думы Валентина Миронова и Валентин Суббот, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, глава города Марина Дбар, генеральный директор подрядной организации ООО «Стройдело» Михаил Кабанов.
На строительство школы, которое началось в 2018 году, из бюджетов разных уровней было выделено около 950 млн рублей.