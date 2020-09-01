Брянск, 1 сентября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Восемь первых классов открыли в новой школе №71 в Брянске. Образовательное учреждение начало работу 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Первоклашки

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Следите за развитием событий в трансляции: «День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России»

Школа расположилась на площади три гектара и рассчитана на 1225 детей. Оформлены и приступили к занятиям 1 сентября 1166 учеников. В новой школе, которой присвоили имя «Перспектива», набрали восемь первых классов от «А» до «З», исключив букву «Ё». На торжественной линейке для первоклашек и выпускников побывали губернатор Александр Богомаз, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, депутаты Государственной думы Валентина Миронова и Валентин Суббот, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, глава города Марина Дбар, генеральный директор подрядной организации ООО «Стройдело» Михаил Кабанов.

«Брянская область успешно участвует в национальном проекте «Образование». Это уже девятая школа в регионе, которую мы открываем в рамках реализации проекта и которую долго ждали жители этого нового, строящегося микрорайона», — отметил губернатор.

На строительство школы, которое началось в 2018 году, из бюджетов разных уровней было выделено около 950 млн рублей.