Минск, 1 сентября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Белоруссия продолжит тесное сотрудничество с Россией. Об этом 1 сентября в Барановичах заявил Александр Лукашенко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

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"Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России. — Прим. госинформагентства БелТА) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество, — сказал Лукашенко. — Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока».

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