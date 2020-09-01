Москва, 1 сентября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит круглый стол на тему «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России». Представление книги Анатолия Кошкина «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

Иван Шилов ИА REGNUM
Круглый стол: «День Победы над Японией – День воинской славы СССР и России»

В круглом столе принимают участие:

  • Буранок С.О. доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета;
  • Демурин М.В. политолог, политический обозреватель ИА REGNUM;
  • Дмитриев С.Н. кандидат исторических наук, главный редактор издательства «Вече»;
  • Зимонин В.П. доктор исторических наук, профессор Военного университета;
  • Иноуэ Садахико профессор Университета Симанэ (Япония);
  • Кошкин А.А. доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM;
  • Назаров О.Г. доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк»;
  • Павленко В.Б. доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM;
  • Кикнадзе В. Г доктор исторических наук;
  • Кульнев И. А заместитель председателя АРСИКО.

На YouTube-каналеИА REGNUM ведётся онлайн-трансляция мероприятия.

Приглашаем присоединиться к просмотру.