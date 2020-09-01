Москва, 1 сентября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит круглый стол на тему «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России». Представление книги Анатолия Кошкина «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

Иван Шилов ИА REGNUM Круглый стол: «День Победы над Японией – День воинской славы СССР и России»

В круглом столе принимают участие:

Буранок С.О. — доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета;

доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета; Демурин М.В. — политолог, политический обозреватель ИА REGNUM;

политолог, политический обозреватель ИА Дмитриев С.Н. — кандидат исторических наук, главный редактор издательства «Вече»;

кандидат исторических наук, главный редактор издательства «Вече»; Зимонин В.П. — доктор исторических наук, профессор Военного университета;

доктор исторических наук, профессор Военного университета; Иноуэ Садахико — профессор Университета Симанэ (Япония);

профессор Университета Симанэ (Япония); Кошкин А.А. — доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM;

доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА Назаров О.Г. — доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк»;

доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк»; Павленко В.Б. — доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM;

доктор политических наук, политический обозреватель ИА Кикнадзе В. Г — доктор исторических наук;

Кульнев И. А — заместитель председателя АРСИКО.

На YouTube-каналеИА REGNUM ведётся онлайн-трансляция мероприятия.

Приглашаем присоединиться к просмотру.