Онлайн: «День Победы над Японией – День воинской славы СССР и России»
Москва, 1 сентября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит круглый стол на тему «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России». Представление книги Анатолия Кошкина «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».
Иван Шилов ИА REGNUM
Круглый стол: «День Победы над Японией – День воинской славы СССР и России»
В круглом столе принимают участие:
- Буранок С.О. — доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета;
- Демурин М.В. — политолог, политический обозреватель ИА REGNUM;
- Дмитриев С.Н. — кандидат исторических наук, главный редактор издательства «Вече»;
- Зимонин В.П. — доктор исторических наук, профессор Военного университета;
- Иноуэ Садахико — профессор Университета Симанэ (Япония);
- Кошкин А.А. — доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM;
- Назаров О.Г. — доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк»;
- Павленко В.Б. — доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM;
- Кикнадзе В. Г — доктор исторических наук;
- Кульнев И. А — заместитель председателя АРСИКО.
На YouTube-каналеИА REGNUM ведётся онлайн-трансляция мероприятия.
Приглашаем присоединиться к просмотру.