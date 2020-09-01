Путин даст открытый урок на тему юбилея Победы
Москва, 1 сентября, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие во Всероссийском открытом уроке. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать»
Следите за развитием событий в трансляции: «Большой урок от Владимира Путина 1 сентября — трансляция»
Отмечается, что темой урока станет 75-летие со дня Победы.
Ожидается, что мероприятие начнётся в 12:00 мск. В мероприятии, помимо главы государства, также примут участие глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и историк Александр Звягинцев.