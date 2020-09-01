Москва, 1 сентября, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие во Всероссийском открытом уроке. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать»

Следите за развитием событий в трансляции: «Большой урок от Владимира Путина 1 сентября — трансляция»

Отмечается, что темой урока станет 75-летие со дня Победы.

Ожидается, что мероприятие начнётся в 12:00 мск. В мероприятии, помимо главы государства, также примут участие глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и историк Александр Звягинцев.