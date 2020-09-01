Омск, 1 сентября, 2020, 11:24 — ИА Регнум. Накануне Дня знаний родители омских школьников сообщили о том, что фасад школы №65 на Омской разрушается.

Скриншот со страницы паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» Разрушающийся фасад школы

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Жалоба на разрушающийся фасад школы появилась 31 августа на странице паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

»Мы учимся уже пятый год в 65-й школе на Омской, фасад разрушен, крыша болтается», — пишет автор поста. Он опасается, что элементы фасада могут рухнуть на людей.

В комментариях к указанному посту представители администрации Омска запросили точный адрес учебного заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Челябинске прокуратура потребовала от городских властей разобраться с разрушающимся пристроем к зданию школы.

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