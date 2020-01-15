Челябинск, , 11:45 — REGNUM В Челябинске прокуратура требует от мэра Натальи Котовой разобраться с разрушающимся пристроем к зданию школы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Речь идёт о школе №151. Пристрой был построен в 2000 году до отметки второго этажа и с тех пор здание разрушается. В 2007 году эксперты порекомендовали чиновникам принять возможные меры к тому, чтобы остановить разрушение,

Но меры до сих пор не приняты. Также мэрия не дала оценку тому, как разрушение влияет на основное здание.