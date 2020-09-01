Санкт-Петербург, 1 сентября, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 1 сентября открыл новую школу №573 на Комендантском проспекте, 64, в Приморском районе города. Школа, построенная в ЖК «Чистое небо», рассчитана на 1100 мест. Сегодня она приняла 862 первых ученика — с 1 по 8 класс, в том числе 210 первоклассников.

Gov.spb.ru Новая школа №573 на Комендантском проспекте Петербурга

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«Здесь два бассейна, два спортивных зала, мастерские. Во дворе — стадион. Классы оборудованы так, что вам будет уютно и интересно учиться», — сказал Беглов, обращаясь к ученикам.

Помимо прочего, в школьном здании созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, для них есть два специальных лифта

От правительства города все первоклассники школы, как и во всех других школах города, получили комплект книг «Моя первая библиотека».

Кроме того, губернатор вручил директору школы Ирине Назаровой сертификат на комплекс оборудования для инновационного преподавания основ безопасности жизнедеятельности.

Как добавили в пресс-службе Смольного, в Приморском районе идет строительство еще четырёх школ на 3250 мест в кварталах нового строительства. Их открытие запланировано на 2021 год. В ЖК «Чистое небо» застройщик построит вторую школу, на 1375 мест (окончание строительства — 2022 год).

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2020 года в Петербурге новые и реконструированные школы открылись по девяти адресам.