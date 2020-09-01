Москва, 1 сентября, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Профессор «Высшей школы экономики» Гасан Гусейнов, ставший известным благодаря скандальным высказываниям в соцсетях, уволен со своей должности в вузе. Об этом сообщает телеграм-канал «Русский ориенталист».

A.Savin, WikiCommons Высшая школа экономики

«Ничего себе! Гасана Гусейнова уволили. Тихонько», — написал автор канала.

В подтверждение своих слов автор публикует скриншот переписки некоей девушки с пользователем «gasan», где, предположительно, сам Гасан Гусейнов в ответ на вопрос о курсе «Риторика» говорит, что больше не работает в ВШЭ.