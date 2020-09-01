Москва, 1 сентября, 2020, 10:36 — ИА Регнум. Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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По его словам, позиция России в отношении Белоруссии будет основываться на международном праве, а также на заключённых с этой страной обязательствах.

Лавров также подчеркнул, что на сегодняшний день необходимости в оказании посреднических услуг в Белоруссии нет.