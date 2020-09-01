Санкт-Петербург, 1 сентября, 2020, 09:18 — ИА Регнум. С 1 сентября в Санкт-Петербурге возобновили движение общественного транспорта по маршрутам, временно отмененным в апреле 2020 года в связи с ограничительными мерами против пандемии. В том числе речь идет о маршрутах, востребованных учащимися и созданными специально для доставки школьников. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус «Дети»

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В частности, возобновил движение «школьный» автобус № 356Ш, соединяющий улицу Шахматова в Петродворцовом районе и железнодорожную платформу «Старый Петергоф». Также вышли на линию автобус № 415Ш, следующий по маршруту «Вокзал города Зеленогорска — Выборгское шоссе, 764 км» и автобус № 1Л, следующий по маршруту «вокзал города Ломоносова — деревня Малая Ижора».

С сегодняшнего дня восстанавливается движение трамвая № 56, следующего по маршруту «Завод «Северная верфь» — проспект Маршала Казакова», троллейбуса № 33 («Проспект Солидарности — Суворовский проспект»), автобуса № 396 «Петрославянка — Металлострой, Центральная ул.».

«В Санкт-Петербурге восстановлено движение по 98% маршрутов наземного общественного транспорта, временно отмененных на период действия ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — отметили в комитете по транспорту.