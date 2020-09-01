Москва, 1 сентября, 2020, 08:30 — ИА Регнум. С 1 сентября 2020 года в России вступил в силу закон о возврате части страховки для заемщиков, досрочно погашающих взятые кредиты, сообщает ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Для реализации указанного права заемщику необходимо в течение недели после погашения кредита подать заявку на возвращение страховки.

Кроме того, заемщики получают право на возвращение средств, выплаченных за использование услуги коллективного страхования. Для этой операции потребуется в течение 14 дней отказаться от услуги.

Кредитор, согласно закону, будет обязан выплатить требование заемщика при условии отсутствия страхового случая.