Вашингтон, 1 сентября, 2020, 07:46 — ИА Регнум. Ровно $250 млн планирует выделить министерство здравоохранения и социальных служб США на борьбу с отчаянием, которое возникло в американском обществе из-за пандемии нового коронавируса. Об этом 31 августа пишет газета Politico.

Иоганн Генрих Фюссли. Молчание (фрагмент)

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В настоящее время ведомство запустило тендер для коммуникационных агентств, а главной целью последующей кампании должно стать «внушение надежды» и уверенности, чтобы американцы смогли «вернуться к работе и восстановить экономику».

«Администрация (США) сможет победить отчаяние, внушить надежду и добиться национального восстановления страны», — говорится в тендерной документации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило шесть миллионов, при этом власти этой страны всё ещё не предложили эффективного метода противодействия коронавирусной инфекции.