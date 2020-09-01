ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Симферополь, 1 сентября, 2020, 07:34 — ИА Регнум. Дополнительную информацию о водоснабжении Крыма запросило управление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом 1 сентября сообщила журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская («Единая Россия»).
По её словам, организацию заинтересовало также перекрытие Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
«В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — сказала депутат.
Поклонская добавила, что запрос из ООН поступил спустя три с половиной месяца после того, как она направила обращение с призывом осудить преступные действия Киева, который в одностороннем порядке перекрыл подачу воды в Крым.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивалось по Северо-Крымскому каналу, идущему от Днепра. Однако после воссоединения Крыма с Россией Киев прекратил подачу воды в регион в одностороннем порядке.