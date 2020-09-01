Симферополь, 1 сентября, 2020, 07:34 — ИА Регнум. Дополнительную информацию о водоснабжении Крыма запросило управление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом 1 сентября сообщила журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По её словам, организацию заинтересовало также перекрытие Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.

«В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — сказала депутат.

Поклонская добавила, что запрос из ООН поступил спустя три с половиной месяца после того, как она направила обращение с призывом осудить преступные действия Киева, который в одностороннем порядке перекрыл подачу воды в Крым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивалось по Северо-Крымскому каналу, идущему от Днепра. Однако после воссоединения Крыма с Россией Киев прекратил подачу воды в регион в одностороннем порядке.