Абакан, 1 сентября, 2020, 06:46 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии назначен Валерий Келин. Соответствующее распоряжение подписал глава Хакасии Валентин Коновалов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

R-19.ru Валентин Коновалов и Валерий Келин (справа)

К исполнению обязанностей главы минстроя Келин приступил с 1 сентября. Официально он вступит в должность «после прохождения всех положенных процедур согласования».

Напомним, с 3 августа Келин являлся заместителем министра, руководителем департамента градостроительства.

Валерий Келин родился в 1960 году. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель. Избирался депутатом Верховного совета (парламента) Хакасии V и VI созывов. В 2017—2018 годах занимал должность министра строительства и ЖКХ Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ Хакасии был Анатолий Безлепкин.

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