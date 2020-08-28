Абакан, , 07:48 — REGNUM Пост министра экономического развития Хакасии вместо Николая Евдокимова займёт Виктор Богушевич. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Хакасии.

Уточняется, что Богушевич перейдёт в правительство с поста управляющего регионального филиала «Россельхозбанка».

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, минэкономразвития под руководством Николая Евдокимова «за почти два года сделало очень многое».

«Но нужно развиваться, поэтому было принято обоюдное решение о смене руководства министерства», — подчеркнул Коновалов.

Также глава региона отметил, что пост министра ЖКХ и строительства республики в ближайшие дни займёт Валерий Келин. Ожидаются изменения и в социальном блоке правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, свой пост покидает первый заместитель главы Хакасии, руководитель аппарата правительства региона Николай Миронов. Кроме того, в регионе скоро будет новый министр финансов.

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