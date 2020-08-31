Минск, 1 сентября, 2020, 01:04 — ИА Регнум. Новую партию «Вместе» создадут в Белоруссии представитель так называемого координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и бывший кандидат в президенты республики Виктор Бабарико. Об этом говорится в их обращении, опубликованном 31 августа в YouTube.

Белгазпромбанк Виктор Бабарико

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"Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе», — говорится в обращении.

Отмечается, что партия позволит оппозиции продолжить борьбу в организованной форме. Бабарико, в свою очередь, назвал главными целями партии проведение конституционной реформы, совершенствование экономики и возможность для людей проявлять гражданскую инициативу.

Оппозиционеры планируют подать документы на регистрацию партии в ближайшее время.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готова рассмотреть возможность участия международных организаций в качестве посредника в переговорах с действующей в стране властью.