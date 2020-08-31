Аддис-Абеба, 31 августа, 2020, 23:53 — ИА Регнум. На африканском континенте жертвами COVID-19 стали уже 29 595 человек, 31 августа сообщили Центры контроля заболеваний Африканского союза (Africa CDC).

ИА REGNUM

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Согласно отчету Africa CDC, к настоящему моменту совокупное число выявленных случаев коронавирусной инфекции в странах Африки достигло 1 245 973. Прошли лечение от заболевания и выздоровели 976 398 пациентов.

На первом месте в Африке по зарегистрированному числу случаев и жертв эпидемии по прежнему находится ЮАР. Согласно отчету минздрава ЮАР, к настоящему моменту в стране подтвержден 627 041 случай и 14 149 смертей от COVID-19.

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