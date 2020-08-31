Ростов-на-Дону, 31 августа, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Крупный пожар, вспыхнувший в трёхэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, удалось локализовать. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 31 августа.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар в Ростове-на-Дону локализован

«В 21:59 мск объявлена локализация пожара на площади 1 тыс. кв. метров», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что жильцы трёхэтажного дома на улице Мечникова расселены. Здание было признано аварийным. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.