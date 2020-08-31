Бейрут, 31 августа, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ливан на переговоры во второй раз после трагедии в порту Бейрута, 31 августа сообщает Agence France-Presse.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

В ливанской столице Макрона встретил президент страны Мишель Аун. Французский президент заявил, что намерен «работать вместе… для восстановления и стабильности» Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа, за несколько часов до прибытия Макрона, ведущие политические партии Ливана договорились о назначении на пост премьер-министра Мустафы Адиба.

Ливан остался без правительства в начале августа, через несколько дней после взрыва в порту Бейрута. Взрыв вызвал страшные разрушения и привел к уличным беспорядкам, после которых в отставку ушло правительство Хасана Диаба.

Требование скорейшего назначения нового правительства является одним из основных, которое выдвигало лидерам Ливана правительство Франции и лично Макрон для доступа к гуманитарной и экономической помощи.

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