Нью-Дели, 31 августа, 2020, 21:11 — ИА Регнум. Экономика Индии за квартал с апреля по июнь сократилась на рекордные 23,9% на фоне эпидемии коронавируса, 31 августа сообщает агентство Reuters.

Айтен Юран Бадринатх. Гималаи

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Согласно правительственному отчету, из-за карантина, введенного с конца марта, в Индии резко сократились потребительские расходы, частные инвестиции и экспорт.

Объем производства в отчетном квартале упал на 39,3% после падения на 1,4% в предыдущем квартале. В то же время сельскохозяйственный сектор, на который приходится 15% экономического производства, все-таки вырос на 3,4%.

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