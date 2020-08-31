Нью-Дели, 31 августа, 2020, 19:18 — ИА Регнум. 31 августа в индийской столице Дели в возрасте 84 лет скончался бывший президент Индии Пранаб Мукерджи. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на подтверждение этого трагического сообщения его сыном Абхиджитом Мукерджи в Twitter.

U.S. Treasury Department Пранаб Мукерджи

Из его сообщения, широко распространенного индийскими и международными СМИ, следует, что экс-глава индийского государства ушел из жизни в делийской больнице RR.

П. Мукерджи, о причинах смерти которого не сообщается, занимал президентский пост с 2012 по 2017 год и стал тринадцатым по счету главой государства в истории независимой Индии.