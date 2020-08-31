Москва, 31 августа, 2020, 19:14 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 был поднят на «перехват» разведывательных самолетов США, Швеции, Дании и Германии, шедших к границам России над Балтикой, сообщает 31 августа Национальный центр управления обороной РФ.

Mil.ru Истребители Су-27

Воздушные цели были опознаны как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, воздушный разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, разведывательный самолет «Челленджер» ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — указано в сообщении российских военных.

«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Национальном центре.