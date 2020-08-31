Вашингтон, 31 августа, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило шесть миллионов. Об этом 31 августа сообщил Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

Медсестра с больным COVID-19

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По его оценкам, за весь период с начала эпидемии в Соединённых Штатах выявлено уже 6 002 615 случаев заражения коронавирусом, скончались 183 203 пациента с COVID-19, излечились 2 153 939 человек.

Во всём мире, согласно данным университета, зафиксировано уже более 25 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 847 тысяч больных скончались, выздоровели свыше 16 миллионов человек.