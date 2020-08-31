Москва, 31 августа, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Российский истребитель пятого поколения Су-57 в рамках испытаний начал применение новейших внутрифюзеляжных ракет, сообщил 31 августа журналистам гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Иван Соболев ИА Красная Весна Су-57

По его словам, испытания этих ракет проходят практически непрерывно.

Борис Обносов пояснил, что ракеты такого типа созданы для снижения радиолокационной заметности самолета.

Кроме того, что внутрифюзеляжное оружие требует строгого соблюдения габаритных ограничений, необходимо соблюсти тактико-технические характеристики ракет, сформулированные военными.

Вместе с самолётом эти ракеты определяют степень боевой эффективности всего боевого комплекса в целом, пояснил глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение».