Лиссабон, 31 августа, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Экспорт товаров и услуг в Португалии во втором квартале 2020 года упал на 40% из-за эпидемии коронавируса и катастрофической потери туристических доходов, 31 августа сообщает агентство Reuters.

Флаг Португалии

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Согласно оценке португальского Национального статистического института (INE), с апреля по июнь ВВП сократился на 16,3% по сравнению с тем же кварталом годом ранее и на 13,9% по сравнению с I кварталом 2020 года.

В статистику экспорта в Португалии также вносится туризм, который приносит в страну внешние денежные средства. Именно туристический сектор страны наиболее сильно пострадал от эпидемии COVID-19.

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