Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Академия танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге начнет новый учебный год 1 сентября в очной форме. При этом пандемия коронавируса внесла свои коррективы в налаженный учебный процесс, он будет не таким, как в предыдущие года. Первоклассники и учащиеся пятого, но при этом первого балетного, классов встретят первый звонок в своих кабинетах и начнут с просмотра видеопоздравлений.

Пресс-служба Академии Б. Эйфмана Академия танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге начнет новый учебный год 1 сентября в очной форме.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Пресс-служба Академии Б. Эйфмана Академия танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге начнет новый учебный год 1 сентября в очной форме.

Академия танца впервые распахнула свои двери в сентябре 2013 года. Тогда был набран первый поток, который, к слову, станет первым выпускным в 2021 году. До пандемии предполагалось, что не только для первоклассников, но и для выпускников торжественная линейка 1 сентября 2020 будет грандиозным событием.

«Вход в здание всех классов расписан по времени с учетом десятиминутного перерыва. Учащиеся будут строго проходить в академию по графику с 09:30, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь учебного заведения Виктория Родецкая. — Для их прохода в здание оборудованы все три входа. 1 сентября, пока учащиеся будут идти от входа до своего класса, им будет проведена мини-экскурсия и предложено сфотографироваться в фотозоне».

Пресс-служба Академии Б. Эйфмана. Первоклассникам и учащимся учителя проведут экскурсию по академии.

После прихода в класс ученикам покажут приветственные видеообращения от основателя академии Бориса Эйфмана и директора академии Лали Афанасьевой, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, кроме того для первоклассников прозвенит первый звонок.

«На фоне ролика об академии учитель позвонит в звонок. Поскольку у всех разное время прихода — один на всех не организовать, — пояснила собеседница агентства. — Первый день в академии займет около часа и, после торжественной части первоклассники и учащиеся первого-пятого класса получат подарки от благотворителей».

Пресс-служба Академии Б. Эйфмана В преддверии главного праздника школьника кабинеты и здание академии украсили воздушными шарами.

К слову, в этом году в академии начнут обучаться около 440 учащихся в возрасте от 6,5 до 19 лет. Это один первый класс, который состоит из 16 учащихся и два первых-пятых класса, в каждом по 20 человек.

«Обучение в этом году будет проходить строго в своих классах. После каждых 45 минут помещения будут дезинфицироваться. Посещение столовой также строго по расписанию. Мы будем максимально ограничивать общение учащихся с учениками», — подытожила Родецкая.

Пресс-служба Академии Б. Эйфмана Каждый кабинет оборудован не только санитайзерами, но и дезинфицирующими лампами.

Пресс-служба Академии Б. Эйфмана А также рециркуляторами, которые будут включать каждый 45 минут.

Что касается образовательного процесса, то из-за коронавирусной инфекции установлены четкие правила. Все без исключения педагоги будут вынуждены вести уроки в масках и перчатках.