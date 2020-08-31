Москва, 31 августа, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества (РГО) установила наличие нового пролива в районе архипелага Новая Земля возле полуострова Жерди, сообщает 31 августа пресс-служба Северного флота.

NASA Новая Земля. Вид из космоса

Исследователи обнаружили отделение острова от полуострова Жерди и новый пролив между ними.

«Новые географические объекты нанесены на карты, зафиксированы в системе GPS, измерены и сфотографированы», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, участниками экспедиции, продолжавшейся три недели, найдены археологические артефакты XVIII века — украшение и нательный крест, которые принадлежали первым исследователям архипелага Новая Земля.

Находки будут переданы в коллекцию Санкт-Петербургского музея Арктики и Антарктики.

«На мысе Ломоносова была найдена промысловая изба советского периода. Вокруг неё обнаружены предметы быта, гильзы, кости животных. Становище на острове Пахтусова также принесло новые находки. Были обнаружены две избы, склад, баня и четыре захоронения. На берегу также были найдены два якоря, предметы быта и промысла», — сообщает пресс-служба Северного флота.

В ближайшие дни экспедиция будет доставлена на главную базу Северного флота — Североморск на транспортном судне «Яуза».