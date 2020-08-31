Москва, 31 августа, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Лидеры Евросоюза оказались в растерянности из-за событий в Белоруссии. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24».

ИА REGNUM Протестующие. Минск

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«Последние заявления лидеров Евросоюза о том, чтобы не повторить украинскую ситуацию, не повторить трагические уроки Киева… а что тогда? Как можно, на самом деле, сегодня, по сути дела, эту власть отбирать? Пытаться у президента похитить власть, а вместе с тем и крови не пролить? Здесь довольно ситуация невнятная, невнятная позиция в целом европейских стран», — заявил Засорин.

«Им хочется, с одной стороны, избавиться от Лукашенко. Им хочется, конечно, посадить кого-то. Но не Тихановскую», — отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о том, что в Белоруссии необходимо «избежать повторения того, что произошло на Украине».