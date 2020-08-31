Москва, 31 августа, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Белорусский протест оказался полностью зависим от воли политических элит соседних с Белоруссией государств. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24».

ИА REGNUM Предвыборная агитация Светланы Тихановской

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"Мы применяем понятие «революция». На самом деле, чтобы понять, что, вообще, происходит, что может дальше происходить, давайте разделять термины «социальная революция» и «цветная революция». Сейчас это, конечно, цветная революция. Тот самый государственный переворот, который имитирует опору на народные массы, на общественное мнение», — заявил Засорин.

По его мнению, протест в Белоруссии, а точнее, его лидеры, сильно зависят от государств Прибалтики и Польши.

«Тихановская нужна только для того, чтобы убрать прежний режим Лукашенко. Но она не способна никем никогда управлять, это и так понятно. Где-то в тени есть какой-то лидер, который должен в нужный момент по дирижёрской палочке появиться», — указал он.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внёс президента Белоруссии Александра Лукашенко в список людей, которым запрещён въезд в страну. Аналогичные решения были приняты в Эстонии и Литве.