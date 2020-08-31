Абу-Даби, 31 августа, 2020, 17:28 — ИА Регнум. «Исторический рейс» из аэропорта «Бен-Гурион» с делегациями Израиля и США приземлился в аэропорту «Абу-Даби», 31 августа сообщает Arab News.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании El-Al

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

Первый в истории коммерческий рейс израильской авиакомпании El Al в Абу-Даби стал возможен после заключения мирного соглашения между ОАЭ и Израилем 14 августа. О рейсе было объявлено 28 августа.

В столице ОАЭ израильская и американская делегация, в состав которых входят высокопоставленные чиновники администраций Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа, проведут серию переговоров с чиновниками эмиратов.

Читайте также:Из Израиля вылетел первый в истории прямой авиарейс в ОАЭ